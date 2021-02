Princ Harry si chce ponechat vojenské tituly, palác je proti

Tyto tituly mu byly královnou ponechány v rámci dvanáctiměsíčního „zkušebního“ období, po kterém bude palácem odchod Harryho a Meghan opět přezkoumán. Čestné vojenské tituly jsou pro prince zásadní. K armádě má silné pouto – deset let v ní sloužil, dvakrát byl nasazen v rámci britského letectva v Afghánistánu. Kromě toho pečuje o válečné veterány a založil pro ně charitativní hry Invictus.

Princ Harry tedy není připraven se vojenských čestných titulů vzdát. Ale to se nelíbí britskému paláci. „Je to velmi jasné – buď v tom jsi, nebo ne. Jakákoliv ‚hybridní‘ role je neslučitelná s reprezentováním hlavy státu,“ uvedl vysoce postavený zdroj z Buckinghamského paláce bulvárnímu deníku Daily Mail. „Tohle je záležitost, která ještě musí být vyřešena. A obě strany svůj postoj vyjádřily velice jasně,“ dodal další zdroj.

Už dříve bylo avizováno, že jde vlastně o jakousi záchranou síť pro Harryho a Meghan, díky které by se mohli vrátit zpět do královské rodiny, pokud by se jim nedařilo.