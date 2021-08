Princ Andrew přijel za královnou na Balmoral, bude muset vysvětlovat žalobu

Pro královskou rodinu je to značná nepříjemnost. Jak poznamenal deník Daily Mail, případ se může táhnout roky a princ Andrew i královská rodina bude muset „s tímto mlýnským kamenem na krku roky žít“. A co hůř, celý případ může představovat časovanou bombu, protože právníci mohou chtít zjišťovat celý sexuální život prince Andrewa a všichni se obávají, co za skandál by mohlo ještě vyplavat.