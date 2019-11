Obelhal letištní kontrolu. Pomohl si čtyřnohým dvojníkem

Jedenáctikilový kocour Viktor by tedy měl správně cestovat v nákladovém prostoru. To ale nemínil jeho majitel Michail Galin připustit.

Galin cestoval letem SU1702 z Rigy do Vladivostoku s mezipřistáním v Moskvě. Zatímco v Lotyšsku nastoupil i se svým kocourem bez problémů na palubu, na ruském letišti došlo na vážení a verdikt byl jednoznačný – kocour je příliš tlustý a musí letět v nákladovém prostoru.

Michail Galin nejprve namítal, že „kocour osm hodin v zavazadlovém nepřežije a do konce života z toho bude mít noční můry“. Když to nezabralo, rozhodl se svůj let odložit o den.