Chlípná babička utekla s otcem svého vnuka hned po jeho narození

Čtyřiačtyřicetiletá Georgina Aldridgová obnovila manželský slib se svým mužem, 56letým Erikem Aldridgem, během prvního britského lockdownu. Za Erika byla vdaná 10 let a zdálo se, že nic jejich štěstí nemůže ohrozit.

Ukázalo se však, že blízkost vztahů, které se v rodině vytvořily, přerostla přijatelnou mez. Krátce po nastěhování mladšího páru do domu matky vznikl poměr mezi Georginou a přítelem její dcery.

Ryan ještě doprovázel Jess do porodnice a asistoval u narození svého potomka, ale když se Jess se svým synem Reubenem vrátila zpátky domů, zjistila, že její přítel utekl s její matkou, Reubenovou babičkou.

Rodinu celá událost tvrdě zasáhla. Zatímco Georgina své dceři poskytla jen lakonické vysvětlení, že si nemohli s Ryanem pomoci, že se do sebe zkrátka zamilovali, nejtrpčeji nese celou situaci manžel Georginy Erik.

„Vůbec nechápu, jak to mohla udělat. Celou rodinu to úplně rozbilo na kousky,“ vyjádřila se k útěku ženy její sestra Emma. „Ubohá Jess, musí to pekelně bolet,“ dodala.