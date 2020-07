Studna byla ukryta pod podlahou a léta o ní neměl nikdo ani tušení. Dokud se do ní nezřítil Christopher Town. Foto: Guilford Police Department

Při stěhování se propadl podlahou do studny, na kterou všichni zapomněli

Staré domy skrývají mnohá tajemství, třeba staré a desítky let nepoužívané studny. Na vlastní kůži se o tom přesvědčil jistý Christopher Town, který svému příteli pomáhal se stěhováním v domě v americkém Guilfordu. Náhle se pod ním propadla podlaha a on se zřítil do hluboké díry. Že jde o studnu, prozradilo hlasité žbluňknutí o zlomek vteřiny později.