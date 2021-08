Přeprala alfasamici, pak si vyšlápla i na alfasamce. A vede tlupu makaků

Jakeina cesta na vrchol tlupy začala letos v dubnu, kdy porazila vlastní matku a stala se alfasamicí tlupy v přírodní zoologické zahradě Takasakijama ve městě Óita. To by pro většinu opičích samic byl nejvyšší vrchol, jakého může dosáhnout. Ale Jakei se rozhodla pustit plnou vahou svého deset kilogramů vážícího těla do boje proti samcům.