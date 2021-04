Poslední jízda lokomotivy Ringhoffer č. 2

Poté, co prošla generálkou, stal se z lokomotivy Ringhoffer č. 2 exponát. Návštěvníkům železničního muzea v Jaroměři sloužila jako příklad provozu historických lokomotiv dvacet sedm let.

Nyní se Jaroměř s lokomotivou musí rozloučit. Spolku totiž oficiálně nepatří a původní vlastník se rozhodl ji darovat jinam. „Lokomotiva patřila společnosti Čepro, která se jí chtěla zbavit a nakonec ji darovala Národnímu technickému muzeu. To už s námi žádnou smlouvu neuzavřelo, takže lokomotiva se odveze,“ vysvětluje Bohuslav Škoda. „Bylo to dvacet sedm let společného života a hodně starání. Je to smutné,“ říká.