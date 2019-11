Popelář vyhrál stovky milionů, brzy spadl na úplné dno

Jen si to představte. Vsadíte drobné z kapsy a do klína vám spadne pohádkové bohatství. Přesně to se v roce 2002 stalo skotskému popeláři Michaelu Carrollovi, který vyhrál téměř deset milionů liber (při dnešním kurzu zhruba 300 milionů korun). Jenže ne všechny osudy výherců v loterii končí šťastně.