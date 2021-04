Polonahá aktivistka narušila minutu ticha za prince Philipa

Tedy až na jednu z žen, která využila ticha a krátce po uplynutí oné minuty, kdy lidé začali tleskat princi Philipovi se vysvlékla do naha a začala vykřikovat různá hesla. Podle všeho protestovala proti znečišťování planety a týrání zvířat. „Zachraňte planetu, zachraňte stromy,” křičela mimo jiné žena. Policistům se povedlo aktivistku brzo odvést pryč.

„Musela si myslet, že přitáhne pozornost. Ale bylo to akorát trapné. Musí být lepší místo a čas na protestování než když se snažíme připomenout si někoho, kdo právě zemřel,” uvedla sedmnáctiletá Aida Inauatová, která stála poblíž.

Nutno dodat, že princ Philip byl sám velkým zastáncem ochrany přírody, boje proti změně klimatu a ochrany ohrožených druhů (byl mimo jiné spoluzakladatelem Světového fondu na ochranu přírody – WWF). Těžko říct, co by však řekl na formu protestu – vzhledem k jeho smyslu pro humor, by ho nejspíš pobavila.