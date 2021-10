Policisté, hasiči a záchranáři splnili poslední přání umírajícímu chlapci

Policista Dean Klier slouží na policejní stanici v sousedním městě Plainfield. Do sousedství VanHyningových se přistěhoval před rokem a s chlapcem, který byl nadšený do všeho policejního, se brzy spřátelil. Když se dozvěděl o Breckinově nemoci, okamžitě se rozhodl mu léčbu co nejvíc zpříjemnit.

V červnu byl Breckin jmenován čestným policistou. A náčelník ho rovnou zapřáhl do práce. Někdo ukradl bonbóny a Breckin musel zločin vyšetřit. Vyslýchal „podezřelé“, sbíral otisky prstů, a když nakonec odhalil „pachatele“, kterého prozradila ústa zamazaná od čokolády, asistoval u jeho zatčení a převezení do cely.

Zpočátku léčba probíhala nadějně, jenže 14. října oznámila rodina špatné zprávy. I přes léčbu se nádor začal zvětšovat. Prognóza doktorů byla nemilosrdná. Breckinovi zbývá několik týdnů života. Nemělo už smysl pokračovat v další bolestivé léčbě, místo toho se rodina začala pilně soustředit na to, aby chlapcovy poslední okamžiky na tomto světě byly co nejpříjemnější.

„Je tak šťastný a vůbec se nebojí. Policisté mu dodali tolik síly na to, co ho čeká,“ uvedla dojatá matka Kim. „Je to úžasné dítě. Doufáme, že v práci dokážeme být tak tvrdí jako on. Za tu dobu, co ho znám, si jedinkrát nepostěžoval,“ dodal policista Klier.