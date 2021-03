Policista se rozvádí se svou manželkou. Zostuzen byl hned dvojnásobně

Minulý čtvrtek byla obviněna pětapadesátiletá Jennifer Heinlová v souvislosti s vtrhnutím demonstrantů do Kapitolu a její zatčení vyvolalo rozruch. Je totiž manželkou respektovaného policisty Michaela Heinla. Podle soudní zprávy Heinl zhruba měsíc po událostech z Kapitolu požádal o rozvod.

Pensylvánská média spekulují, že příčinou je nejen přítomnost Heinlové při útoku na Kapitol, ale i skutečnost, že do Washingtonu odjela s jiným mužem, i když manželovi řekla, že jede sama.

Žena tehdy agentům FBI uvedla, že se s Graysonem potkala náhodou až v den protestů, účastnila se jen demonstrace a do Kapitolu nevstoupila. Jenže další vyšetřování ukázalo, že je Heinlová s Graysonem ve větším kontaktu, než se zdálo. Intenzivně s ním komunikovala už od 11. listopadu. Domlouvali se na společné cestě a společném ubytování. Heinlová se rovněž objevila na fotografiích zevnitř Kapitolu v davu demonstrujících.

Šéf policie v Shaleru Sean Frank v pátek uvedl, že Heinl o účasti své manželky na demonstraci věděl. Netušil však, že byla i mezi těmi, kteří vtrhli do Kapitolu. Frank pak svého podřízeného bránil proti případné kritice. „Ona sama je zodpovědná za své činy. Je nešťastné, že se dostal do středu tohoto vyšetřování,“ uvedl Frank.

„Mlátil jsem komouše tyčí na vlajku,“ napsal po účasti na setkání Trumpových příznivců po listopadových volbách. „Jednoho jsem poslal do bezvědomí, takže jsem udělal své a zmizel, než mě mohli zatknout,“ dodal.

„Budu tam na největší oslavu všech dob poté, co Pence rozpustí senát,“ napsal pak Grayson 23. prosince, když svým známým vysvětloval, že vše bere vážně a není to pro něj hra na sociálních sítích. „Nebo když nám Trump řekne, abychom vtrhli na zasr... Kapitol, tak to udělám,“ dodal.