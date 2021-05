Policie šla najisto do pěstírny konopí, kouřilo se přitom z počítačů

Detektivové se na místo zaměřili poté, co provozovatel elektrárenské sítě zjistil nelegální odběry elektřiny. Měli informace, že místo navštěvuje celý den řada lidí. Policejní dron zachytil, že z budovy sálá velké teplo. Bylo také vidět množství kabelů a ventilačních otvorů. Seržantka Jennifer Griffinová uvedla, že vzhledem k těmto okolnostem, které jsou typické pro nelegální pěstírny, policisté očekávali, že naleznou pěstírnu konopí. Místo rostlinek však bylo na místě asi 100 počítačů.

Těžba je vlastně vypouštění jednotlivých mincí virtuálních měn do oběhu. Těžbu provádějí počítače, obvykle vytvořené speciálně pro tento účel, které musí vyřešit složité matematické výpočty kvůli ověření měny a jejímu zařazení do oběhu. Odměnou za to těžaři získají určité množství mincí. Tyto počítače potřebují obrovské množství energie. Těžba bitcoinů v současnosti spotřebuje více elektřiny než Nizozemsko.