Pokažené narozeniny? Gibon Rainer si z ukradeného dárku hlavu nedělal

Kdyby lidskému oslavenci sebral na narozeninové party nějaký kamarád ještě zabalený dárek, pravděpodobně by to vedlo ke sporu. Jak je ale vidět na videu pořízeném 21. října, gibona Rainera to příliš nerozhodilo a dál se věnoval tomu, co se ukrývá v zabalené krabici, kterou měl zrovna v rukou.