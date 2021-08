Plzeňští zvířecí záchranáři hledají azyl pro partu labutích sirotků

Totéž se v bleděmodrém, tedy spíše v šedobílém, takové jsou totiž barvy ještě nedopeřených ptáčat, opakovalo o měsíc později na rybníku v oboře u Horšovského Týna. Tři labutí děcka na vodě a „staří“ už několik dní nikde. „Ani v tomto případě nevíme, co se vlastně na lokalitě stalo a kdo či co stojí za ztrátou obou rodičů. Tak malá mláďata ale bez nich v přírodě přežijí maximálně týden či dva,“ upozorňuje ornitolog.

„Takže hledáme kolegu, který by si chtěl touto labutí partou nechat dobrovolně zničit přírodní rybníček, který je zabezpečený proti liškám a norkům. Pokud by se našel bezpečný zámecký park či jiný vhodný objekt, kde by mohly labutě na adekvátní vodní ploše dorůst, hodně by to nám i jim pomohlo,” dodává záchranář.