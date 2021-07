Pistole jako z lega na trhu dlouho nepobyla

Svým vzhledem pistole nápadně hračku připomíná, konkrétně dánské lego. Celý design je vyveden tak, aby to vypadalo, že je zbraň složena z kostiček. To vše podporuje i stylový nápis připomínající font, který na svých hračkách používá dánská firma.

Ředitel společnosti Brandon Scott v rozhovoru pro The Washington Post prohlásil, že po domluvě s právníkem žádosti výrobce hraček vyhověl. Zbraň už nyní není dostupná na webových stránkách firmy. Přesto si stojí za tím, že pokud by nezajištěnou zbraň vzalo do ruky dítě a vystřelilo by z ní, tak by to nebylo vinou výrobce, ale majitele pistole.