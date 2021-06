Pes při nehodě vyletěl z auta. Našli ho po dvou dnech, jak hlídá ovce

K nehodě došlo v neděli krátce před polednem na dálnici nedaleko města Rathdrum v severním Idahu. Lidé zůstali nezraněni, během srážky se však rozbilo zadní sklo a Tilly proletěl oknem ven. I on vyvázl bez zranění, byl ale v šoku a tryskem zamířil do prérie.

Bratrům v tu chvíli došlo, že by se mohlo jednat o jiného psa. A že by to mohl být Tilly. Zane se proto vypravil psa odchytit. V tu chvíli na farmu dorazil jeden ze zástupců šerifa poptat se, zda psa na farmě neviděli. Bratři pro něj měli dokonce ještě něco lepšího a překvapenému policistovi Tillyho rovnou předali. Ještě ten den pes zamířil za svou rodinou.

Obě rodiny, Potterovi i Oswaldovi, jsou přesvědčeny, že Tilly dělal, co je pro něj přirozené. Když narazil na stádo, snažil se ho hlídat, protože to má v genech. „Shání dohromady všechno,“ smála se Linda Oswaldová. „Když s ním jdu do parku, snaží se nahnat všechny lidi do jedné skupiny,“ vysvětlila.