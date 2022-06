Oslavy 70. výročí panování britské královny

Vojenská přehlídka s názvem Trooping the Colour má tradici trvající bezmála 400 let. Od roku 1748 je pak tato přehlídka, jejíž název by se dal přeložit jako Shromáždění barev (míněny jsou vojenské vlajky a standarty jednotlivých regimentů), spojena s oficiálními oslavami narozenin britského panovníka.