Opuštěná stanice lanovky v Turecku přilákala nečekaného návštěvníka

Podobně jako v řadě států po celém světě přijalo i Turecko různá opatření, která mají zabránit šíření koronavirové infekce v zemi. Všechny turistické lokality zůstaly liduprázdné poté, co vláda v pátek vyhlásila dvoudenní zákaz vycházení. Opuštěná stanice lanovky v Burse tak v sobotu přilákala nečekaného návštěvníka, který by tam za běžného provozu nevlezl. Na nástupišti do kabinek se totiž objevil medvěd, informovala agentura Reuters.