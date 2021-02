Opilí brkoslavové vrážejí lidem v Texasu do oken

Každý rok touto dobou se do severního Texasu tradičně navracejí brkoslavové američtí. Letos však Texasané upozorňují na jejich chování. Ptáci jsou totiž dezorientovaní a nalétávají lidem do oken. Mohou za to zkvašené bobule.