Omylem zaběhl půlmaraton a skončil první. Diskvalifikovali ho

Čtyřiadvacetiletý Ahmed byl v Bristolu přihlášen do závodu na 10 kilometrů, který měl úvod trati shodný s tratí půlmaratonu. V místě, kde se závody rozdělovaly, Ahmed špatně odbočil a místo „desítky” si zaběhl celých 21 kilometrů. Kupodivu si chybu neuvědomil, a dokonce celý závod v čase 1:03:08 vyhrál.

Následná kontrola vedení závodu však odhalila, že Ahmed neměl na trati půlmaratonu co dělat, a tak se mu vítězství nemůže započítat. Prvenství tak nakonec získal Chris Thompson, který v cíli na Ahmeda ztratil čtyři minuty.

„Omar Ahmed byl přihlášený do závodu na 10 kilometrů, takže bohužel musíme přistoupit k diskvalifikaci. Vážíme si úchvatného výkonu závodníka, ale pravidla jsou pravidla. Ahmeda zveme na další závod do Manchesteru a velmi rádi jej uvidíme v Bristolu i příští rok,” uvedla prostřednictvím ředitele Paula Fostera společnost The Great Run Company, která závod organizovala.