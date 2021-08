Štrykující olympijský vítěz dobývá svět

„Už když jsem přijel do Tokia, chtěl jsem vyrobit něco, co by mi olympiádu připomínalo a na co bych mohl v budoucnu vzpomínat. Na zádech je klasické logo národního týmu, na ramenou vlajka Velké Británie a na přední straně nápis ‚Tokio‘ v japonštině,” uvedl ke svému dílu Daley.