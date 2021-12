Objednala si bazén, v balíku s ním dorazila i promrzlá sova

Harry Potter posílá pozdravy. Sova sněžná se zatoulala do Španělska

Harry Potter posílá pozdravy. Sova sněžná se zatoulala do Španělska Koktejl

To, že sova dlouhou cestu v zásilkovém balíku přežila, je podle mluvčí NABU Janny Einöderové „opravdu zázrak“. Až pták znovu získá sílu, měl by být vypuštěn do volné přírody, citoval Einöderovou deník Tagesspiegel.