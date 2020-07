Nezapomněl na 28 let starý slib a rozdělil se s přítelem o stovky milionů

Dvacet osm let muži sázeli, ale ani jeden z nich nevyhrál. Až do teď. Na konci června Cook zjistil, že vyhrál jackpot ve výši 22 milionů dolarů (497 milionů korun). Muž si okamžitě vzpomněl na to, co si s kamarádem slíbili, a zavolal mu, aby mu oznámil radostnou novinu.