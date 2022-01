Neměla roušku, tak se svlékla do prádla. U personálu zmrzlinárny pochopení nenalezla

Una mujer fue a comprar helado sin barbijo en Mendoza y como los empleados no la querían atender por protocolos, se sacó el vestido para usarlo de tapaboca. La singular aplicación del protocolo sanitario tuvo lugar en la heladería de la cadena de franquicias Grido, ubicada en el barrio Trapiche de la localidad de Godoy Cruz. Uno de los más populares de la ciudad. Después de que la mujer usó el vestido como tapabocas, los empleados de la heladería volvieron a pedirle que se retirara, mientras ella les retrucaba que ahora sí tenía elementos de protección. "¿No me pedís tapabocas? Me lo estoy colocando", chicaneó la mujer de acuerdo a la filmación que quedó registrada en las cámaras de vigilancia del local. #Heladeria #Mendoza #Vestido #Tapabocas