Někteří lidi nevěří, že se jamajskej bob vynoří

V roce 1988 se stala jamajská posádka hvězdami olympiády v Calgary. Ačkoliv led viděli poprvé pouze pár měsíců před olympijskými hrami, nakonec čtveřice skutečně usedla do bobu a vydala se střemhlav ledovým korytem k cíli. Tam sice kvůli havárii nedojela, do cíle se přesto dostala po svých za potlesku publika.

Na námět skutečné události vznikl o pět let později film Kokosy na sněhu, kdy Denis, Junior, Jul a Sanka donesli jamajský bob na ramenou do cíle (ve skutečnosti sportovci odešli po karambolu do cíle bez bobu).

Toho využil neznámý zloděj, který se do objektu vloupal a odnesl kus jamajské historie. „Mám pocit, jako kdyby mi někdo dal pěstí. Úplně se mi z toho svírá žaludek. Dvacet let tady visel na řetězech, nesli ho čtyři lidé. Ten, kdo ho ukradl, si s tím dal velkou práci. Ale co s tím proboha bude dělat? Prodat to na internetu nemůže, tak snad si to vystaví někde na tajném místě a bude se kochat tím, že je zloděj,” říká Rob Campbell, zástupce společnosti, která objekt prodává.