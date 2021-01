Nejstarší člověk světa slaví narozeniny

Tanakaová byla coby nejstarší obyvatel planety zanesena do Guinnessovy knihy rekordů v březnu 2019, když jí bylo 116 let. Sobotní narozeniny oslavila spolu s ostatními klienty domova pro seniory, byla v dobré náladě a tleskala.

Jejím receptem na dlouhověkost je jíst vynikající jídlo a studovat. Tanakaová tvrdí, že chce žít do 120 let. „Kvůli pandemii způsobené koronavirem je to složité, ale Kane se daří dobře,“ řekl její 61letý vnuk Ejdži. „Mám radost, že si každý den užívá,“ dodal.