Nejkrásnější fotky divočiny roku 2020

Průběh jedné z nejznámějších fotografických soutěží světa však pandemie nijak neovlivnila. Do soutěže Wildlife Photographer of the Year přispělo na 49 tisíc lidí z celého světa. „Zručnost a kreativita letošních fotografií poskytují dojemný a fascinující vhled do krásy a zranitelnosti života na naší planetě,“ uvedla vévodkyně.

Oceněno bylo celkem dvacet fotografií v různých kategoriích. Ani letos nemohly chybět tři dětské – pro fotografy do deseti let věku, pro děti od 11 do 14 let a pro věkovou kategorii 15–17 let. V první kategorii zabodoval Španěl Andrés Luis Dominguez Blanco. Nedaleko svého domova zastihl bramborníčka černohlavého odpočívajícího na vikvi. Snímek pojmenoval výstižně Perfektní rovnováha.