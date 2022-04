Nebavilo je vláčet těžké kolečkové brusle, tak si Češi vymysleli nafukovací

Tibor Kučera miluje jízdu na kolečkových bruslích. Jenže klasické inliny nelze vzít všude s sebou, jsou prostě velké a nepraktické. To se Tibor společně s dalšími dvěma kamarády rozhodl změnit, a tak vznikla myšlenka bruslí takzvaně do kapsy. Nebo spíš do batohu. Během dvou let vznikly speciální nafukovací brusle.