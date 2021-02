Námořník spadl bez vesty přes palubu, na širém moři přežil 14 hodin

Loď Silver Supporter byla na rutinní plavbě z novozélandského přístavu Tauranga na Pitcairnovy ostrovy, kam pravidelně doručuje zásoby a přepravuje pár pasažérů. Minulé úterý krátce po čtvrté hodině ráno Vadim Perevertilov skončil svou noční směnu ve strojovně, kde dočerpával palivo do motorů. Neudělalo se mu však dobře, a tak se vydal na horní palubu, aby se nadýchal čerstvého vzduchu.

Tam se mu nejspíš zamotala hlava a omdlel, v bezvědomí přepadl přes palubu a spadl do vod Tichého oceánu. „Nepamatuje si, jak spadl přes palubu. Nejspíš omdlel,“ uvedl Perevertilovovův syn Marat žijící v Litvě pro novozélandský server Stuff, který o případu informoval.

Když námořník nabral ve vodě vědomí, spatřil už jen světla jeho lodi, která pomalu mizí do tmy. V tu chvíli se nacházel zhruba 740 kilometrů od nejbližší pevniny – Jižních ostrovů. Perevertilov je naštěstí výtečný plavec a dokázal se udržet nad hladinou do doby, než začalo vycházet slunce.

V té chvíli spatřil na moři několik kilometrů vzdálenou černou tečku. S vypětím všech sil se mu k ní podařilo doplavat. Ukázalo se, že je to stará opuštěná rybářská bóje. „Nebyla k ničemu ukotvená, nebyl to člun. Byl to jen kus obyčejného smetí,“ uvedl Marat, kterému otec příběh dopodrobna odvyprávěl. I ten kus smetí však dodal námořníkovi naději. Nyní mu nezbylo nic jiného než se bóje pevně držet a čekat na záchranu.