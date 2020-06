Nad japonským městem se objevilo UFO

Na první pohled by se mohlo jednat o meteorologický balon. „Nic takového jsme nevypouštěli do vzduchu, nemáme tušení, co by to mohlo být,“ uvedl meteorologický úřad. „Konzultovali jsme to se sendaiskými úřady a s ministerstvem obrany, ale ti také nic netuší,“ dodal úřad ve svém prohlášení.