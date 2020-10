Na Sardinii se narodilo zelené štěně. Dostalo jméno Pistachio

Cristian Mallocci se na Sardinii živí jako chovatel ovcí. A k ovcím patří i psi. Fenka Spelacchia porodila pět štěňat, čtyři byla bílá jako jejich matka, jen to páté se lišilo. Bylo zelené.

Zelenou barvou jsou štěňata v podstatě obarvená. Proto toto zbarvení nacházíme jen u světlých štěňat a postupem času se z jasně zelené stává brčálová, která postupně bledne. Může za to zelený pigment ve žluči biliverdin, který se mísí s plodovou vodou v děloze, a tak obarví srst štěněte.

Přestože by se zelená srst zdála pro řadu savců výhodnou, v přírodě se nevyskytuje. Evoluce nevytvořila dostatečný tlak na to, aby k takovému zbarvení docházelo. Jedinou výjimku tvoří lenochodi, tam je to ovšem dáno pro změnu tím, že jejich srstí prorůstají symbiotické řasy, které jim propůjčují nazelenalé zbarvení.