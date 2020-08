Na Ruzyni si připomínají 75 let od návratu československých pilotů z Anglie

Na bývalé letištní dráze 22 se tkví zvláště věrná kopie bojového letounu Supermarine Spitfire. „Je to typ Mk IX. Létali s ním naši letci v druhé polovině druhé světové války. Je to stroj s motorem Rolls-Royce Merlin o objemu 27 litrů. Maximální rychlost má přes 650 kilometrů v hodině a byla to jedna z nejlepších stíhaček druhé světové války,“ popsal Novinkám Zdeněk Sadecký, který je předsedou spolku letecké historie Czech Spitfire Club.