Na prvním rande vyloupil banku. A z nic netušící ženy udělal komplice

Snad nejhorší první rande, jaké si člověk může představit, zažila žena z amerického Massachusetts. Přes on-line aplikaci se seznámila s mužem, se kterým si následně smluvila schůzku. Ten během setkání vyloupil banku, pak skočil k ní do auta a přinutil ji, aby ho z místa činu odvezla, uvedl server CNN. Případ se stal už 5. prosince 2016, minulý týden soud poslal muže na pět let do vězení.