Na mercedes ti kašlu, očkování máš? Seznamování zažije revoluci

Možnost informovat ostatní o absolvovaném očkování zavedla mimo jiné aplikace Tinder, která patří celosvětově k nejpopulárnějším. Ve formě virtuální nálepky tak uživatel může zájemcům o seznámení dopředu sdělit svůj postoj k vakcinaci. K Tinderu se připojila také aplikace jako Hinge a webové stránky Match či Plenty Of Fish.

Z průzkumu mezi lidmi mladšími 30 let společnosti YouGov dokonce vyplývá, že až 31 procent dotazovaných by si raději vyrazilo s někým, kdo už byl očkovaný. Necelých třicet procent dotazovaných by na rande s někým, kdo zatím nebyl naočkovaný, nešlo vůbec.