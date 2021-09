Na dně moře objevili kontejner jaderného reaktoru ruské ponorky K-19

Nalezení kontejneru bylo cílem Linejcovy expedice, plavící se na výzkumné lodi Akademik Mstislav Keldyš. Objevit kontejner se podařilo ve čtvrtek v Ambrosijevově zálivu za pomoci techniky. Specialisté se mají v nejbližší době ke kontejneru potopit, prohlédnout jej a odebrat vzorky, a to i z rostlin, které kontejner obrostly.

Podle osloveného odborníka případné nebezpečí plynoucí z kontejneru závisí na tom, zda reaktor K-19 byl svého času potopen i s jaderným palivem, anebo to před tím odstranili, jak velel správný postup. Prázdný reaktor by nepředstavoval žádné nebezpečí, zatímco v opačném případě by šlo o "časovanou bombu".