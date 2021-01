Jeho snoubenka sedí každou noc na židli u jeho postele, k žádným intimnostem prý nikdy nedošlo. Dokonce ji ani nepolíbil, protože se obává, že by sliny mohly poškodil její jemný silikonový povrch. Každý večer ji také otírá vlhkým hadříkem.

„Vážím si Mochi a chci ji jen jako společnici. Předtím jsem měl lidské přítelkyně, ale teď mě zajímají jen umělé panny. Nikdy jsem s ní ale neměl sex,“ popsal svůj vztah Sie. „Moje bývalá dívka pořád koukala do mobilu, ale s Mochi je to jiné. Ta mi věnuje celou svou pozornost,“ dodal.

Za to ji zahrnuje dárky, jako třeba iPhonem 12. Rovněž jí pořídil více než 20 luxusních šatů a přes deset párů bot. Na nákupy bere Mochi s sebou. Že na něj lidé zírají mu nevadí. Jeho láska k figuríně je tak velká, že ho její výrobce pozval k sobě do továrny a věnoval mu jako dar náhradní hlavu.

„Kdybych měl Mochi ohodnotit od 1 do 100, dal bych jí 1000! Od dob, kdy přišla ke mně domů a začala se mnou před více než rokem žít, to nikdy nebylo stresující, vždycky to bylo štěstí.“