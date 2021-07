Muž riskoval život, aby vyhnal ze svého auta medvěda

Možná zabralo barevné tričko, možná divoká gestikulace a hlasitý křik, každopádně medvěd, který se vloupal do auta Joesepha Deela zaparkovaného v lesích poblíž Gatlinburgu v americkém státě Tennessee v neděli 18. července, se nakonec obrátil a utekl do divočiny.

„Medvědi jsou vážně dobří ve vloupání do aut, to moje stálo hned vedle jiného, ale já jsem byl tím šťastným, kdo vyhrál medvědí loterii. Alespoň mám co dát na TikTok,“ řekl Deel, který si z události příliš velkou hlavu nedělá.