Mstivá firma vyplatila zaměstnanci poslední výplatu v drobných mincích

Flaten odešel z autoservisu OK Walker v Peachtree City loni v listopadu. Firma mu ale dlužila ještě 915 dolarů (zhruba 20 tisíc korun), o které se nechtěl nechat připravit. Obrátil se s žádostí o pomoc na úřady, které autoservis třikrát kontatovaly a nabádaly ho, aby zjednal nápravu. V půlce března výplata opravdu dorazila.

„Je to opravdu dětinské,“ uvedl Flaten, který nyní noci tráví s přítelkyní čištěním mincí, aby je mohl odvézt do banky a vyměnit za normální peníze. Zkoušel prý peníze umýt najednou ve velkém lavoru, ale to nezabíralo. Musí je po jedné ručně vydrhnout.