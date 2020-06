Místo synovi odkázal celý svůj majetek dvěma slonům

Na videu natočeném 12. června je vidět, jak se muž o oba slony Motiho a Rani důkladně a osobně stará. „Před několika lety jsem šel udělat nějakou práci s Motim do Ary (čtvrtmiliónového města ve státě Bihár – pozn. red.) a kolem půlnoci mě ze spánku vzbudilo sloní troubení. Šel jsem se podívat, co se děje a zjistil jsem, že Moti se osvobodil z řetězu, kterým byl připoután, a právě vyhání ozbrojené zločince, kteří mě chtěli oloupit,“ vzpomíná Akhtar Imama na situaci pro agenturu AP.

O slony se Ind přitom stará už od svých dvanácti let. V současnosti je i ředitelem nevládní organizace usilující o návrat slonů v Asii do divočiny. A podle vlastních slov tato zvířata bere jako rodinu. I to je důvodem, proč se rozhodl odkázat slonům svůj majetek.