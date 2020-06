Ministerstvo předpovědělo už mobily. Teď přináší další výhled do budoucnosti

Pochopitelně, zní to trochu jako sci-fi. Ale když podobná zpráva v roce 1977 předpovídala ploché televize, které budou viset na zdech, a další o pár let později hovořila o mobilních telefonech, které vystřídají pevné linky, mnoho lidí si klepalo na čelo.

Japonské ministerstvo vědy a techniky však se svými vizionářskými pohledy na svět zas tak často vedle nešlápne, proto stojí za zmínku, že nyní vydalo dalších 37 předpovědí, jak bude svět vypadat v roce 2040. Hlavní myšlenkou ministerstva je využívání virtuální a rozšířené reality v každodenním životě. Právě to by mohlo pomoci při nových interakcích, a to také mezi lidmi a zvířaty, píše britský Daily Mail, který o zprávě ministerstva informoval.

Zpráva rovněž předpokládá, že nové technologie budou umět simulovat některé pocity, jako třeba chuť nebo orientaci a pohyb v prostoru. To by mohlo pomoci například hendikepovaným osobám zažít pocity při lyžování či jiných outdoorových aktivitách.

Mohlo by být rovněž možné sdílení pocitů mezi lidmi, což by se v důsledku projevovalo kupříkladu u jídelního stolu, kde by jeden člověk věděl, jak tomu druhému chutná, aniž by musel ochutnat.