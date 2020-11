Melodii z nejsledovanějšího videa všech dob nedostanete z hlavy

Na serveru YouTube se video objevilo v roce 2015. Písnička rozhodně není žádným hlubokomyslným hitem, v podstatě se jedná o dvě minuty opakování melodie a jednoduchého dětského tancování. Právě jednoduchost ale slaví úspěch. Pokud by se všechna dosavadní přehrání z YouTube pustila za sebou, vzniklo by video dlouhé více než 30 tisíc let.