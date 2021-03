Meghan šikanovala zaměstnance paláce, tvrdí „objevená” stará stížnost

Fanoušci královské rodiny očekávají, že v neděli se „otřese zem“. To má být odvysílán očekávaný rozhovor vévodkyně Meghan a prince Harryho se známou americkou moderátorkou Oprah Winfreyovou.

Podle již zveřejněného traileru se zdá, že dvojice se svěřila se spoustou pikantností z ostře hlídaného soukromí královské rodiny. Podle Meghan se nedalo oněch 20 měsíců, které strávila jako členka královské rodiny, téměř přežít.

V úterý však britský deník The Times uveřejnil obsah stížnosti na vévodkyni Meghan, kterou sepsal Jason Knauf, někdejší tajemník komunikace v Kensingtonském paláci, kde Harry s Meghan bydleli u prince Williama a jeho ženy Kate.

Obsah stížnosti poskytl deníku nejmenovaný zdroj z paláce, který se obává, že v třaskavém interview bude odvyprávěna pouze jedna strana mince. Deník Times následně přidává další svědectví zaměstnanců královské rodiny, která odhalují, že se k nim vévodkyně rozhodně nechovala v rukavičkách.

Právní zástupci Meghan a Harryho tvrzení odmítli s tím, že jde o cílenou diskreditaci před odvysíláním interview s Oprah.

Se stížností nikdo nic neudělal

Problémy personálu a Harryho s Meghan údajně začaly v podstatě hned po královské svatbě, kdy bydleli u Williama a Kate v Kensingtonském paláci. V té době jejich služby opustily krátce po sobě hned dvě osobní asistentky vévodkyně Meghan.

„Jsem velmi znepokojen, že vévodkyně byla schopná vyštvat v minulém roce dvě osobní asistentky. To, jak zacházela s X, bylo naprosto nepřijatelné,“ uvedl Knauf v e-mailu adresovaném šéfce personálního oddělení Samantě Carruthersové.

Jason Knauf Foto: Profimedia.cz

„Vévodkyně má, zdá se, v úmyslu mít neustále někoho na očích. Šikanuje Y a stále se snaží podkopat její sebedůvěru. Dostáváme zprávu za zprávou od lidí, kteří byli svědkem nepřijatelného chování vůči Y,“ dodává Knauf. Jména uvedená v e-mailu se redakce The Times rozhodla nezveřejnit.

Knauf rovněž ve své zprávě vyjádřil obavy z neustále narůstajícího stresu osobní tajemnice páru Susan Cohenové. Jeho zpráva podle The Times vzbudila na oddělení lidských zdrojů opravdu rozruch.

„Jenže problém byl, že se nic moc nestalo. Bylo to spíš ‚jak to můžeme nechat zmizet‘ než, že by se k problému postavili čelem,“ uvedl pro list palácový zdroj.

Poté, co se o stížnosti dozvěděl princ Harry, měl se osobně setkat s Knaufem a žádat ho, aby celou záležitost nechal být. Právníci Harryho a Meghan nicméně tuto schůzku popřeli.

Meghan prý chtěla být odmítnutá

„Seniorní zaměstnanci v domácnosti, v Buckinghamském paláci a v Clarence House (tam Harry s Meghan bydleli od roku 2019 do roku 2020 - pozn. red.), věděli, že tu mají situaci, kdy jsou zaměstnanci paláce, zejména mladé ženy, vystaveni šikanování, které je dohání k slzám,“ uvedl další zdroj.

Otázkou je, píší The Times, zda je vévodkyně Meghan jenom šéfovou s vysokými nároky, nebo ženou, která šikanuje podřízené. Zklamal ji její tým, nebo od něj očekávala nemožné? Přátelé Meghan uváděli, že vévodkyni ničilo, když se o ní mluvilo negativně v tisku a ona se k tomu podle pravidla Buckinghamského paláce nekomentovat podobné zprávy nemohla vyjádřit.

Podle slov z vévodkynina okolí cítila, že ji instituce královské rodiny nechránila, a ona se cítila vydaná napospas svým kritikům.

Jenže palácové zdroje uvádějí pravý opak - Meghan se podle nich cítila ukřivděná od počátku, co vstoupila do královské rodiny, a nic, co kdo udělal, jí nebylo dobré.

Jason Knauf (vpravo) a osobní tajemník prince Williama a vévodkyně Kate Simon Case. Tomu se Knauf se svými stížnostmi svěřil nejdříve. Case je přesměroval na Samanthu Carruthersovou. Foto: Profimedia.cz

Palác přitom dobře věděl, že vstup rozvedené Američanky a napůl černošky do rodiny bude ostře sledovanou záležitostí a bude muset udělat vše pro to, aby manželství bylo úspěšné. Jinak bude právě královská domácnost kritizována za neúspěch.

„Všichni věděli, že instituce bude posuzována podle štěstí Meghan. Chyba, kterou udělali, bylo, že si mysleli, že chce být šťastná. Chtěla být odmítnutá, protože byla posedlá tímto narativem odmítnutí od prvního dne,“ nebral si servítky další palácový zdroj.

Palác Meghan chránil víc než zaměstnance

Ironií osudu právě zaměstnanci, kteří Meghan dle jejích slov tolik dusili a které tolik nesnášela, ji prý ochránili nejvíc. „Instituce chránila Meghan neustále. Všichni ti muži v šedých oblecích, které prý tolik nenávidí, se mají hodně co zodpovídat, protože neudělali nic, aby ochránili lidi (z paláce),“ uvedl další zdroj.

Knaufova stížnost nebyla nikdy vyřešena. Obě osoby, kterých se týkala, uvedly pro The Times, že mají pocit, že se v jejich záležitosti neudělalo vůbec nic. Knauf poté, co se Harry a Meghan přestěhovali do Clarence House z Kensingtonského paláce, kde bydleli u Williama a Kate, odešel ze služeb paláce. Stal se poradcem Williama a Kate a nyní je šéfem jejich nadace Cambridges‘ Royal Foundation.

Tiskový mluvčí Harryho a Meghan mluví o „vykalkulované pomlouvačné kampani založené na zavádějících dezinformacích”.

„Jsme znepokojeni tím, že tohle pomlouvačné vykreslení vévodkyně ze Sussexu získalo pozornost médií. Není náhoda, že se tato několik let stará obvinění objevila krátce před tím, než vévodkyně a vévoda promluví otevřeně a čestně o jejich zkušenosti,“ uvedl mluvčí Harryho a Meghan.

„Vévodkyně je zarmoucena posledním útokem na její osobu, zejména jako někdo, kdo byl sám terčem šikany, a je dál odhodlána podporovat ty, co prožívají bolest a trauma,“ dodal mluvčí s tím, že je Meghan nadále odhodlána být příkladem pro to, co je správné, a dělat, co je dobré.