Medvědi pomáhají vědcům zjistit, proč jsou lidé leniví

Medvědi grizzly se po krajině pohybují podobně jako většina lidí. Dávají přednost stezkám po rovině oproti těm, které stoupají do svahů, a pomalejšímu tempu oproti rychlejšímu. Vyplývá to z pozoruhodné nové studie, která tyto severoamerické šelmy zkoumala a porovnávala jejich život pod širým nebem s životem lidí, píše list The New York Times.