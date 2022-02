Manželovi k narozeninám dopřála sex ve třech. Během něj zjistila, že je lesbička

„Uvědomila jsem si to silné pouto k jiné ženě. Vyrůstala jsem ve věřící rodině a od malička mi bylo vštěpováno, že všichni homosexuálové půjdou do pekla. Přitom můj emocionální vztah s manželem mi připadal vždycky povrchní. Teď jsem najednou zjistila, proč jsem nešťastná. Ta intimní zkušenost byla opravdu velmi silná,” uvedla Rose v nedávném rozhovoru pro New York Post.