Majitelka se po 12 letech setkala se zatoulanou fenkou

„Měli jsme ji tenkrát společně s její sestrou asi půl roku. Šli jsme do obchodu, a když jsme se za 20 minut vrátili, tak byla pryč. Mám velkou radost, že je po 12 letech zpátky, dám teď Zoey zdravotně do pořádku a nechám ji u nás v klidu dožít. Rozhodně už jsem nečekala, že by se to někdy mohlo stát,” uvedla překvapená majitelka Michelle.