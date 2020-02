Letadlo s Trumpem letělo přes ČR, Brnu se vyhnulo obloukem

Donald Trump s manželkou po příletu do Indie Foto: Profimedia.cz

Donald Trump s manželkou po příletu do Indie Foto: Profimedia.cz

Donald Trump s manželkou po příletu do Indie Foto: Profimedia.cz

Speciál Air Force One s americkým prezidentem Donaldem Trumpem v noci na pondělí proletěl při cestě do Indie nad Českou republikou. Těsně před Brnem však letadlo udělalo podivný manévr a na letové mapě to působilo, že se chce moravské metropoli vyhnout. Vysvětlení je však mnohem logičtější.