Letadlo muselo nouzově přistát kvůli šílenému zápachu. Mohl za to „král ovoce”

Let společnosti Air Canada Rouge z Montrealu do Vancouveru z poloviny září musel být přerušen krátce poté, co se letadlo zvedlo do vzduchu. Kabinu cestujících zamořil nesnesitelný zápach, a protože posádka nemohla najít jeho zdroj, kapitán nechal spustit kyslíkové masky a vrátil se raději zpět na letiště.