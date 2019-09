Láhev se vzkazem vyvržená z moře obsahovala i lidský popel

„Tato láhev obsahuje popel mého syna Briana, který náhle a neočekávaně zemřel 9. března 2019. Víc než co jiného toužil být svobodný, a tak ho posílám na jeho poslední dobrodružství,“ stálo v prvním vzkazu. Byla k němu připojená informace, že popel patřil Brianu Mullinsovi z texaského Dallasu, který zemřel ve věku 39 let.

Druhý vzkaz byl rovněž osobní. „Ahoj, jmenuji se Peyton. Když můj otec zemřel, bylo mi 14. Naši rodinu to velice těžce zasáhlo a stále je to pro nás obrovská rána. Ale jak řekla moje babička, miloval svobodu. Proto to děláme,“ napsala Brianova dcera.