Lachtánek Eda odkoukává triky od starších. Dokonce „štěká“ na psy

Tříměsíční Eda si už stihl mezi lachtany najít svoji oblíbenkyni. „Nejvíce ho zajímá samička Daisy. Je to taková jeho lachtaní teta, kterou Eda provokuje ke hře. Tahá ji za ploutve, potápějí se spolu a přetahují se o různé hračky,“ zmínil.

Jednou z nejoblíbenějších hraček lachtanů jsou míče, někdy si přitom hrají i s návštěvníky. „Samička Ronja si občas vyhazuje míče ven z bazénu a hází si s návštěvníky přes skleněnou stěnu. To Eda okukuje a třeba to jednou také bude dělat,“ dodal.

Různým povelům a trikům však Edu budou chovatelé učit, až bude starší. První necelé dva roky života totiž tráví převážně u matky, která ho kojí. Důležité také bude, aby se naučil podstupovat veterinární prohlídky a nechal se dobrovolně kontrolovat.

Do té doby však má malý Eda ještě spoustu času poznávat hlavně své okolí a ostatní lachtany. Denně také naspí až patnáct hodin. „Je to opravdu ještě takové lachtaní batole, které si pořád musí zvykat a učit se novým věcem. Je to pro něj samozřejmě vysilující, a proto hodně odpočívá,“ zmínil chovatel.