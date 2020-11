Kvůli příliš věrné výzdobě na Halloween vyjížděla policie

Novak chtěl pro letošní rok udělat opravdu něco realistického. „Žádná světla, žádný stroj na mlhu... prostě něco, co opravdu vyděsí lidi, když jdou kolem potmě,“ uvedl Novak s tím, že celkem spotřeboval na 75 litrů umělé krve. Vytrvalý déšť ji totiž stále smýval a Novak vždy musel krev rozlít znova.

„Asi nejvíc jsem pyšný na to kolečko, které vypadá jako nepodařený pokus o to zbavit se těl,“ uvedl Novak. „Jednou kolem šlo nějaké dítě a zeptalo se, co provedli. Jedli moc bonbonů, odpověděl jsem,“ s úsměvem popsal jednu z reakcí kolemjdoucích Novak.